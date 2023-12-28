Сингапур оштрафовал банк Credit Suisse на $3,9 млн

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) оштрафовало банк Credit Suisse на $3,9 млн за нарушения норм и правил менеджерами по связям с общественностью в сингапурском отделении. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"MAS наложило штраф в $3,9 млн на Credit Suisse за неспособность предотвратить или выявить неправомерные действия своих менеджеров по связям с общественностью в филиале" города-государства, отметил регулятор. Сотрудники предоставляли клиентам "неточную или неполную информацию после совершения торговых сделок", в результате чего с них взимались средства, которые превышали двусторонне согласованные ставки, уточняет MAS.

По словам представителя управления, "финансовые учреждения должны внедрить надежные системы и процессы управления, чтобы обеспечить справедливое и прозрачное ценообразование для своих клиентов".

"Мы без колебаний примем жесткие принудительные меры против финансовых учреждений, уличенных в нарушении наших законов", - добавил он.

Как сообщалось ранее, крупнейший банк Швейцарии UBS планирует сократить несколько сотен рабочих мест в Азиатском регионе после завершения процесса поглощения своего конкурента Credit Suisse. Большая часть сокращаемых должностей ранее относилась к структурам поглощенного Credit Suisse. Ожидается, что в первую очередь оптимизация затронет персонал филиалов банка в Гонконге и Сингапуре.