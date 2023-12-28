Ефимов: Москва с начала года заключила с МСП 194 тыс. сделок на портале поставщиков

В 2023 году количество сделок Москвы с малым и средним бизнесом на портале поставщиков увеличилось по сравнению с прошлым годом на 4% и составило 194 тыс. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

«Столичный портал поставщиков открывает широкие возможности для представителей малого бизнеса: они могут работать напрямую с городом, что гарантирует стабильную прибыль и спрос на продукцию. Именно у них Москва закупает примерно 84% товаров, работ и услуг на ресурсе. Это строительные, медицинские и хозтовары, канцелярские изделия, бытовая техника и средства связи, услуги техобслуживания и ремонта и так далее. Только в этом году подписано 194 тыс. контрактов на сумму 36,6 млрд руб. Для сравнения, в 2022 году было проведено 186,7 тыс. сделок на 35,5 млрд руб.», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

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Отмечается, что свою продукцию, работы и услуги на платформе предлагают поставщики из разных регионов. Так, за год малые и средние предприятия из столицы заключили с городом 127 тыс. контрактов и поставили продукцию на сумму 23,8 млрд руб. С поставщиками из Московской области подписано 35,3 тыс. контрактов на 6,6 млрд руб. За ними следуют предприниматели из Санкт-Петербурга, с которыми заключили 3,3 тыс. контрактов объемом более 600 млн руб. Также в числе лидеров компании из Калужской и Тамбовской областей – с ними подписали в общей сложности 2,5 тыс. контрактов на сумму свыше 400 млн руб.

«Представители малого и среднего бизнеса составляют более 90% пользователей портала поставщиков. Активнее всех в закупках участвуют микропредприятия: с ними московские заказчики за год заключили более 166 тыс. контрактов на сумму 30,3 млрд руб. Число сделок с малыми предприятиями превысило 24 тыс. – они поставили городу продукцию на 5,6 млрд руб. Сумма закупок у среднего бизнеса составила более 700 млн руб. – такие компании подписали около 3 тыс. контрактов с городом», – также процитировали в пресс-службе руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.