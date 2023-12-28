Wildberries разрешит клиентам отменять покупку сразу после заказа

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Wildberries в январе 2024 года введет возможность отмены покупки сразу после заказа - это поможет, если покупатель сделал заказ случайно, выбрал не тот адрес или большее количество позиций. Такая опция будет доступна на сайте и в мобильном приложении. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

"Клиенты Wildberries смогут отменить покупку сразу после заказа - это поможет, если покупатель сделал заказ случайно, выбрал не тот адрес или большее количество позиций, чем собирался. Опция запустится в январе", - говорится в сообщении.

На первом этапе она будет доступна клиентам, которые покупают товары по постоплате, таких у Wildberries больше 80%. В дальнейшем возможность отмены заказа по кнопке станет доступна для всех покупателей, указали в компании. Там рассказали, что отменить доставку можно будет в первый час после заказа или до момента, пока продавец не начал сборку - в зависимости от того, что произойдет раньше. Предполагается, что соответствующая кнопка появится на сайте и в мобильном приложении в январе. Покупатели увидят ее в разделе "Доставки" возле карточки товара.

Сначала отмена заказа будет доступна не для всех товаров - в тестировании участвуют только продавцы, которые хранят продукцию на собственных складах. Через некоторое время функция заработает для любых товаров. Если доставку товара нельзя отменить по кнопке, то от него по-прежнему можно отказаться при получении в пункте выдачи заказов или вернуть в соответствии с правилами площадки.