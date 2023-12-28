Торговые центры не нашли достойную замену брендам, ушедшим из РФ

Брендам, которые пришли на смену известным маркам в РФ, не удалось стать достойной заменой им. Такого мнения придерживаются почти 50% участников рынка российских торговых центров, заявил РИА Недвижимости вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

По его словам, лучше всего с задачей справились магазины —аналоги H&M и Zara.

«Умеренно получилось найти замену брендам Puma и Uniqlo», — отметил собеседник.

Он также подчеркнул, что ситуация со спортивными монобрендами Nike и Adidas и шведской торговой сетью IKEA выглядит чуть хуже.

Люлин подчеркнул, что не во всех локациях удалось заменить зарубежные марки. По его словам, это связано с нехваткой инвестиций и переговорной силы. Кроме того, собеседник отметил, что такие фирмы не один год занимались собственным продвижением и приучали покупателей выбирать именно их магазины.