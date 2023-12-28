Блюда из общепита будут доставлять по ГОСТу

Росстандарт утвердил национальный стандарт (ГОСТ) на услуги доставки продукции общепита по заказам потребителей, рассказали "РГ" в Роскачестве, которое выступило инициатором разработки ГОСТа.

До этого никакого стандарта на этот счет не существовало. Хотя, по оценке главы Роскачества Максима Протасова, российский рынок доставки еды за последние 2,5 года вырос более чем на 20%. При этом появляется все больше возможностей для тех, кто хочет быстро и удобно заказать еду из предприятий общепита домой или в офис.

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"Высокая популярность услуги, обусловленная быстротой и удобством, при отсутствии унифицированных требований к ее оказанию и послужили причинами разработки и принятия отдельного стандарта для данной области", - пояснил глава Росстандарта Антон Шалаев.

Так, по ГОСТу продукция для доставки должна соответствовать техническим регламентам, документам по стандартизации и технологическим документам исполнителей услуг общественного питания (ТУ, СТО, ТК и ТТК).

Ассортимент продукции для доставки может включать кулинарные полуфабрикаты, блюда, напитки, кулинарные, кондитерские и хлебобулочные изделия, которые потребитель выберет из меню заведения или изготовленные по индивидуальному заказу. Предприятия общепита самостоятельно определяют ассортимент блюд и изделий, которые они будут доставлять с учетом спроса и возможностей соблюдения в процессе транспортировки технологических характеристик продукции, заявленной в документах, и обеспечивающих их безопасность.

Продукция из общепита может предусматривать доготовку: заправку, разогрев, смешивание отдельных компонентов и т.п. При этом некоторые блюда целесообразно доставлять в виде отдельных ингредиентов, а потребитель самостоятельно смешивает перед употреблением.

В стандарте установлены требования к разным форматам доставки: "собственная доставка" (силами организаций общепита), доставка через агрегаторов (онлайн-платформы), через операторов услуг. Стандарт предусматривает как контактный способ доставки, так и бесконтактный (через продуктоматы), который все еще остается актуальным в периоды сезонных заболеваний.

Для доставки может использоваться многоразовая упаковка (термобоксы, термопакеты, термосы, термосумки и другая посуда) и потребительская упаковка (пластиковые или картонные контейнеры, лотки, бутыли, тубы и т.п.) с плотно закрывающимися крышками.

Оговаривается в ГОСТе, например, что сроки доставки, указанные на сайте/в мобильном приложении заведения общепита, являются ориентировочными. Фактические сроки доставки могут быть меньше или больше по причинам, не зависящим от исполнителя услуг доставки и курьера (в том числе, загруженность дорог, количество (пик) заказов на указанное время, погодные условия и прочее). При наличии таких обстоятельств исполнители услуг доставки не признаются нарушившими сроки доставки.

Среди требований к курьерам - наличие медицинской книжки, среди необходимых навыков - умение ориентироваться в городе, "наличие способности коммуникации с потребителем услуг доставки".

"Утверждение ГОСТа на доставку продукции общественного питания обеспечит грамотное и качественное обслуживание потребителей вне заведения", - считает Максим Протасов.

При разработке ГОСТа был изучен как мировой опыт доставки еды, так и опыт российских компаний.