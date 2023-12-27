Крупнейший банк Франции подозревают в отмывании средств россиян

Во Франции начали предварительное расследование в отношении крупнейшего банка страны — BNP Paribas Securities Services по делу об отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщает Le Monde.

По данным издания, расследования было начато еще в июне 2023 года. В его рамках следователи изучают несколько подозрительных финансовых операций, совершенных в период с 2019 по 2021 год через кипрскую брокерскую компанию TCR International Limited, которая в свою очередь проводила их от имени клиентов с помощью BNP Paribas Securities Services.

«В период с 2019 по 2021 год через кассовые счета банка во Франции предположительно циркулировало несколько сотен миллионов евро и долларов, что соответствует средствам потенциально сомнительного происхождения и/или потокам без явной экономической логики», — сообщили в прокуратуре Париже.

Там уточнили, что данные суммы превышают 220 миллионов евро.