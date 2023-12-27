Силуанов пообещал спросить с богатых за налоги

Минфин РФ обратится к бизнесу с вопросом о выплате налога на сверхприбыль от компаний в 2024 году. Об этом рассказал глава министерства Антон Силуанов после заседания Госсовета РФ.

«Кому охота переплачивать? Я не могу сказать сколько бизнес еще может заплатить, но, во всяком случае, то, что мы оценивали, примерно совпало. Спросим со всех: заплатил или нет?» — передает слова Силуанова РИА Новости.

Он добавил, что Минфин не предусмотрел поступления от налога на сверхприбыль от компаний в бюджет на 2024 год.

Силуанов заявил, что налог на прибыль не будет повышаться в 2024 году. Однако при разработке налоговой политики на следующий бюджетный цикл, Минфин будет рассматривать предложения от бизнеса по данному вопросу. Идею повышения налога на прибыль и увеличения инвестиционных вычетов необходимо тщательно обсудить и проанализировать, заключил министр.