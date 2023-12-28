The New York Times подала в суд на OpenAI и Microsoft за нарушение авторских прав. Газета утверждает, что миллионы ее статей были незаконно использованы для обучения ChatGPT и других сервисов, и теперь те получили возможность конкурировать с изданием.

Эта жалоба далеко не первая в череде судебных исков, направленных на ограничение бесплатного сбора больших объемов контента в интернете для обучения искусственного интеллекта. Актеры, писатели, журналисты, блогеры, сценаристы и другие творческие люди ранее уже жаловались, что ИИ будет учиться на их материалах и создавать конкурентоспособных чат-ботов и другие источники информации без должной денежной компенсации. Но впервые иск подал крупный издатель новостей.

В жалобе, поданной в среду, NYT отмечает, что незаконное использование Microsoft и OpenAI результатов ее работы для создания продуктов искусственного интеллекта, конкурирующих с изданием, ставит под угрозу способность NYT предоставлять эту услугу.

Представитель OpenAI Линдси Хелд в ответ заявила, что компания уважает права создателей и владельцев контента и стремится к сотрудничеству с ними, в том числе и в вопросах дохода.