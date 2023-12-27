Акции "Яндекса" выросли на 4% на новостях о регистрации в Калининградской области

Акции "Яндекса" резко подорожали на новостях о завершении процесса регистрации компании в России. Котировки выросли в моменте выросли на 4%, до 2525 рублей за бумагу, согласно данным Мосбиржи. По состоянию на 18:00 стоимость бумаг откатилась до 2522,4 рублей. Рост произошел после сообщения о регистрации МКАО "Яндекс" в особой административно-территориальной единице Октябрьский в Калининградской области. Ранее ЦБ РФ зарегистрировал выпуски обыкновенных и привилегированных акций компании. В пресс-службе "Яндекса" пояснили РБК, что регистрация акций стала частью подготовки к реструктуризации. Первоначально планировалось завершить сделку до конца 2022 года. Однако в отчетности за третий квартал компания отмечала, что рассмотрит предложение по реструктуризации в 2023 году. Любая сделка потребует одобрения как акционеров "Яндекса", так и российского правительства. Ранее компания отказывалась комментировать ход реструктуризации. На прошлой неделе автодилер "Рольф" перешел под контроль государства.