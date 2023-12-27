Ивлееву заподозрили в уклонении от уплаты налогов по схеме Лерчек

Блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву заподозрили в уклонении от уплаты налогов по схеме дробления бизнеса. Об этом пишет Mash. Она могла использовать такую же схему, которую применяла блогерша Валерия Чекалина (Лерчек), задержанная в марте.

По данным издания, Ивлеева использовала схему дробления бизнеса и занижала полученные доходы. Она оказывала одни и те же услуги в статусе индивидуального предпринимателя и через компанию «Ивлеева Продакшн», применяя упрощенную систему налогообложения. Благодаря этой схеме она могла не переходить на другие системы налогообложения с повышенной ставкой.

Отмечается, что Ивлееву подозревают в неуплате налогов на сумму 137 миллионов рублей.

Ранее 27 декабря сообщалось, что Федеральная налоговая служба начала проверку Ивлеевой на неуплату налогов. Блогерше может грозить до пяти лет тюрьмы.