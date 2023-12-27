"Яндекс" зарегистрировался в САР в Калининградской области

"Яндекс" зарегистрировал международную компанию в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский Калининградской области 26 декабря. Соответствующая запись появилась в реестре САР.

"26.12.23 г. международная компания акционерное общество "Яндекс" была включена в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский (Калининградская область), о чем внесена соответствующая запись", - сказано в реестре.

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Ранее сообщалось, что Банк России зарегистрировал выпуски обыкновенных акций, а также выпуски привилегированных акций международной компании акционерного общества "Яндекс", учрежденной в Калининградской области.

В пресс-службе "Яндекса" пояснили ТАСС, что регистрация нового юридического лица нужна для оптимизации структуры юрлиц группы компаний, которая пройдет в будущем.

О сделке

"Яндекс" 25 ноября 2022 года сообщил о возможном выделении основной части бизнеса в отдельную группу компаний. Головная компания российского "Яндекса" - Yandex N.V. - при этом планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний, поменяв название. Также "Яндекс" рассматривает возможность передачи управления группой компаний российскому менеджменту.

Согласно принятому решению, новые инвесторы не будут иметь контроля над компанией - контроль сохранит за собой менеджмент "Яндекса". В свою очередь, проекты по развитию беспилотных автомобилей, облачных технологий и образовательных сервисов "Яндекса" продолжат работу в России, а их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением Yandex N. V.

Позднее источники РБК выдвигали предположения о планах "Яндекса" на этот счет. По версии издания, менеджмент и консультанты нидерландской Yandex N.V. обсуждают несколько вариантов реорганизации в рамках процесса по выделению российского бизнеса в отдельное юридическое лицо и возможного привлечения инвесторов в его капитал.

23 мая 2023 года глава ВТБ Андрей Костин сообщил журналистам, что банк стал участником консорциума по покупке доли в "Яндексе", но размер доли банка в нем еще будет обсуждаться. Костин говорил, что сделка может быть закрыта до конца года, но не назвал ее сумму. При этом раскрывать других участников консорциума глава ВТБ не стал. Однако в середине июня глава ВТБ заявил, что банк не будет участвовать в сделке по покупке доли в компании "Яндекс", но готов взять актив под свое управление.

В пресс-службе "Яндекса" ТАСС тогда сообщили, что все детали пока находятся в проработке, все возможные изменения должны быть впоследствии одобрены акционерами компании.