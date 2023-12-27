Правительство РФ продлило запрет на вывоз ряда товаров

Правительство продлило запрет на вывоз из России технологического, медицинского оборудования, сельскохозяйственной техники, электрической аппаратуры, турбин, ядерных реакторов, волоконно-оптических кабелей, отдельных видов летательных аппаратов, холодильного оборудования, отдельных видов насосов и ряда категорий судов. Все это запрещено будет вывозить за рубеж до конца 2025 года. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По поручению президента документом предусмотрены исключения: экспортные ограничения не коснутся образцов медицинских изделий, которые ранее ввезли в Россию для госрегистрации. Также заперт не распространяется на государства, входящие в состав Евразийского экономического союза. Кроме того, смягчаются ограничения на вывоз отдельных видов товаров системообразующими и их дочерними организациями.