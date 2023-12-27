«Коммерсант»: в России подорожает импортный и отечественный алкоголь

В 2024 году в России вырастут цены на импортные и отечественные алкогольные напитки из-за роста ставок акцизов, подорожания спирта, материалов и логистики. Об этом рассказал «Коммерсант».

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По данным газеты, магазины получили уведомления о повышении цен с 1 января от Алкогольной сибирской группы (бренды «Белая березка», «Пять озер», «Сиббиттер») и компании Ladoga («Царская», Barrister).

По оценке Алкогольной сибирской группы, цены на спиртное вырастут в среднем на семь-десять процентов из-за рости ставки акциза до 643 рублей за литр спирта, подорожания спирта в 2023-м, а также на фоне роста цен на сырье и логистику. В компании заявили, что планируют поднять цены ниже уровня инфляции.

В Ladoga предупредили о росте отпускных цен на три-пять процентов в зависимости от крепости напитков.

В компании-импортере Simple Group предупредили о росте цен у поставщиков на 5-25 процентов. Из-за этого импортный алкоголь будет дорожать в январе-апреле 2024 года. В случае с импортными напитками подорожание связано с ростом цен на логистику, зарплату персоналу, аренду и повышением пошлин на импортные вина.

Глава виноторговой компании Fort Александр Липилин считает, что потребители начнут переходить на другие напитки и бренды, если рост цен на привычный им алкоголь составит 10-15 процентов.