Крупнейшие банки сократили рекордное число сотрудников

В 2023 году 20 крупнейших банков мира сократили рекордное число работников — 61,9 тысячи. О массовых увольнениях сообщает Financial Times (FT).

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Последний год стал одним из самых тяжелых для сотрудников банковской отрасли со времен мирового финансового кризиса 2007-2008 годов, когда лишились работы более 140 тысяч человек. Больше всего сотрудников уволила швейцарская UBS Group, поглотившая Credit Suisse (13 тысяч человек). На втором месте оказались американские Wells Fargo и Citigroup: 12 и 5 тысяч работников соответственно.

По данным Reuters, из-за резкого снижения количества IPO и сделок по слияниям и поглощениям и последующего сокращения комиссионных европейским банкирам предрекли уменьшение бонусов. По подсчетам исследовательской компании Dealogic, количество сделок упало до рекордно низкого уровня с 2005 года.

В мае американский финансовый конгломерат JPMorgan Chase решил уволить 15 процентов персонала в поглощенном им проблемном First Republic Bank (FRB). Банк разослал сотрудникам письма о сокращении тысячи человек. В общей сложности в FRB работали семь тысяч сотрудников.