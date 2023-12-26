Японская компания вывела сотрудников из проекта «Арктик СПГ 2»

Японская компания Mitsui & Co решила вывести часть сотрудников из российского проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ 2». Об этом пишет местная газета Sankei.

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Решение компании призвано защитить работников от американских санкций. Однако это не означает, что японская сторона покинет бизнес — наоборот, интересы совместного предприятия J-Arc, через которую Mitsui владеет 10-процентной долей в проекте, будут сохранены. Издание отмечает, что отзыв сотрудников с проекта еще раз подчеркивает, что будущее проекта не определено.

Mitsui является совладельцем проекта наряду с французкой и китайскими компаниями, у которых в проекте также по 10 процентов. 60 процентов проекта принадлежит российскому «Новатэку». Компании имеют право на получение до 2 миллионов тонн топлива в год.

Накануне «Коммерсантъ» сообщил, что все иностранные участники проекта — французкая TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC — объявили о выходе из «Арктик СПГ 2». Уход инвесторов означает отказ акционеров от финансирования завода и выполнения контрактов на поставку СПГ. Возможно, ситуация изменится, поскольку китайские компании приготовились попросить США снять санкции с проекта, беспокоясь о перебоях с поставками. О проблемах с отгрузками 21 декабря компании предупредил «Новатэк».