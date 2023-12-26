Представлен топ-20 брендов по силе эмоционального интеллекта

Kinder, Milka и Merci возглавили топ-20 брендов по силе эмоционального интеллекта. В пятёрку также вошли Ritter Sport и «Добрый». Таковы данные исследования агентства Mera (входит в группу OKKAM (ex dentsu Russia) ), которое есть в распоряжении Sostav.

Mera проанализировала 44 FMCG-бренда из категорий «Чай», «Шоколад», «Йогурты», «Соки». В компании отметили, что для сегмента товаров повседневного спроса характерна высокая конкуренция. Это означает важную роль рекламы, широкую аудиторию потребителей, низкое вовлечение в покупку и важность доверительного отношения к бренду. В подобных условиях развитый эмоциональный интеллект становится одним из ключевых преимуществ бренда в борьбе с конкурентами.

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Эмоциональный интеллект отражает, насколько успешно компании доносят свою уникальность и ценность до покупателей, насколько прочные связи формируются у них с потребителями.

В десятку брендов по силе эмоционального интеллекта также вошли Greenfield, Alpen Gold, «Даниссимо», «Чудо» и Rich. Далее в списке следуют Richard, «Вдохновение», J7, Ahmad Tea, Tess и «Любимый». Замыкают топ-20 «Я», Danone, Activia и Lipton.

Mera также поделилась выводами по результатам исследования.

Глубокие и устойчивые связи с потребителями — это капитал, который останется с брендом, даже если выключить медиаподдержку.

Всего пять брендов из топ-20 активно инвестировали в медийные ресурсы после апреля 2022 года: «Добрый», Greenfield, «Даниссимо», Rich, Richard. Остальные участники перешли в режим молчания, но удержали позиции в рейтинге.

Бренды-лидеры осознают важность общения с потребителями на языке эмоций и закладывают эмоциональный интеллект в свою ДНК.

Символ сердца встречается в логотипах четырёх из 20 брендов с самым высоким уровнем эмоционального интеллекта (Merci, «Добрый», «Чудо», «Любимый»). Они с первого взгляда начинают транслировать эмоции потребителям.