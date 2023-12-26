Китай прокомментировал санкции США против «Арктик СПГ - 2»

Китайские и российские компании продолжат нормальное торгово-экономическое взаимодействие. Об этом на брифинге сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя санкции США против проекта "Арктик СПГ - 2" с участием китайских компаний.

"Китай всегда выступал против односторонних санкций, <…> Китай и Россия продолжат осуществлять нормальное торговое и экономическое сотрудничество, исходя из духа взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды", - сказала Мао Нин.

Она подчеркнула, что торгово-экономическое сотрудничество Китая и России "не должно подвергаться вмешательству и ограничениям какой-либо третьей стороны".

"Факты продемонстрировали, что санкции и давление не решают проблем, но вызывают побочные эффекты", - отметила Мао Нин.

Участниками проекта "Арктик СПГ - 2" являются крупнейший независимый производитель природного газа в России компания "Новатэк" (60%), французская корпорация TotalEnergies (10%), китайские CNPC (10%) и CNOOC (10%), а также имеющий 10% японский консорциум Japan Arctic LNG, в котором 25% принадлежит Mitsui и 75% - JOGMEC. Проект предусматривает строительство трех производственных очередей по выпуску сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год.

2 ноября Минфин США включил "Арктик СПГ - 2" в свой санкционный список. Министерство также установило 31 января 2024 года как крайний срок для завершения сделок с "Арктик СПГ - 2".