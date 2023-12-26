Южнокорейская Samsung перестала производить детали для российских танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ). Об этом со ссылкой на представителей компании сообщает телеканал Dunya news.
Samsung Heavy Industries прекратила производство блоков и оборудования для 10 из 15 арктических судов, контракт с которыми заключен с предприятием «Звезда». Выпуск деталей для пяти оставшихся кораблей близок к завершению. При этом контракт производитель еще не расторг.
В ноябре США ввели санкции против крупного российского завода по экспорту «Арктик СПГ 2». Помощник госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил о желании руководства «задушить» и прекратить функционирование крупного российского завода. Ограничения фактически запрещают всему миру покупать топливо по этому проекту под угрозой вторичных санкций.
После введения американских санкций «Арктик СПГ-2» лишился иностранных акционеров. Французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC объявили о выходе из проекта. Уход инвесторов означает отказ акционеров от финансирования завода и выполнения контрактов на поставку. Компании владели долями в проекте по 10 процентов каждая и имели право на получение до 2 миллионов тонн топлива в год.