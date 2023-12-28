В Новосибирске в собственность государства вернулся машиностроительный завод, сделку по его продаже признали недействительной

По данным сайта "Федресурс", здание крупнейшего в НСО машиностроительного предприятия в 2020 году перекупила московская компания "Меркас". В настоящее время решение суда возвращает производственные площади в казну государства.

Таким образом закрытые торги по реализации имущества ОАО "НПО "Сибсельмаш", которые организовал на сервисе "Региональная торговая площадка" конкурсный управляющий Галандин Сергей Анатольевич признаны недействительными. Договор между ООО "НПО" Сибсельмаш" и ООО "Меркас" не имеет юридической силы, уточнили на веб-ресурсе и добавили, что объединенное исковое заявление подали АО "НПО "Курганприбор" и Министерства промышленности и торговли РФ.

Уточним, что представители АО "НПО "Курганприбор" одним из главных нарушений торгов назвали отсутствие у ООО "Меркас" лицензии на производство вооружения и военной техники.