ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей яиц

Территориальные органы ФАС возбудили четыре дела в отношении производителей куриных яиц в Воронежской, Ивановской, Донецкой областях и в Кузбассе. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой в ведомстве, антимонопольщики обнаружили признаки картельного сговора.

В результате изучения рынка, а также анализа представленных материалов Кемеровское УФАС выявило, что компании «Птицефабрика Инская» и «Яшкинская птицефабрика» входят в состав одной группы, которая занимает доминирующее положение на региональном рынке. Выяснилось, что в октябре 2023 года организации допустили рост оптово-отпускных цен на куриные яйца от 31 до 40% по сравнению с сентябрем при падении средневзвешенной себестоимости продукции. Управление завело дело по признакам злоупотребления доминирующим положением.

Воронежское УФАС обнаружило единовременное повышение цен со стороны компаний «Птицефабрика Бобровская», СХП «ППХ "Заброденское"», «Ряба» и сельскохозяйственного производственного кооператива, который выпускает яйца под брендом «Птицефабрика Третьяковская». В октябре 2023 года они допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 16 до 37%. Там также заведено дело.

Ивановское УФАС обнаружило повышение цен со стороны компаний «Птицефабрика Кинешемская» и «Ивановская птицефабрика». Схожую ситуацию выявило и Донецкое УФАС — признаки картельного договора нашлись между компаниями «Новоазовская птицефабрика», «Птицефабрика Пролетарская», «Зугрэсский репродуктор», «Амвросиевская птицефабрика». Оба ведомства завели дела о нарушении антимонопольного законодательства.