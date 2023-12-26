В МИД Японии прокомментировали ситуацию с «Арктик СПГ 2»

Власти Японии в ситуации с «Арктик СПГ 2» будут действовать так, чтобы избежать ущерба стабильным поставкам энергии. Об этом заявила министр иностранных дел Японии Ёко Камикава, передает РИА Новости.

В МИД Японии прокомментировали ситуацию с «Арктик СПГ 2»
© РИА Новости

Министерство финансов США внесло ООО «Арктик СПГ 2», дочернюю компанию «Новатэка», которая реализует одноименный СПГ-проект, в санкционный список. СМИ на прошлой неделе стали сообщать, что «Новатэк» объявил покупателям СПГ о приостановке проекта из-за ограничений. Иностранные акционеры проекта «Арктик СПГ 2» также объявили форс-мажор.

Камикава заявила, что власти Японии не будут комментировать точность имеющихся у СМИ данных, однако правительство предпримет все необходимые меры, чтобы «не нанести вреда стабильным поставкам энергии».

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Проект «Арктик СПГ 2» подразумевает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Запустить первую очередь планировалось до конца года, а начать поставки – в январе.

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