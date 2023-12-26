В МИД Японии прокомментировали ситуацию с «Арктик СПГ 2»

Власти Японии в ситуации с «Арктик СПГ 2» будут действовать так, чтобы избежать ущерба стабильным поставкам энергии. Об этом заявила министр иностранных дел Японии Ёко Камикава, передает РИА Новости.

Министерство финансов США внесло ООО «Арктик СПГ 2», дочернюю компанию «Новатэка», которая реализует одноименный СПГ-проект, в санкционный список. СМИ на прошлой неделе стали сообщать, что «Новатэк» объявил покупателям СПГ о приостановке проекта из-за ограничений. Иностранные акционеры проекта «Арктик СПГ 2» также объявили форс-мажор.

Камикава заявила, что власти Японии не будут комментировать точность имеющихся у СМИ данных, однако правительство предпримет все необходимые меры, чтобы «не нанести вреда стабильным поставкам энергии».