Мэрия Новосибирска убрала из программы новогодние гуляния 31 декабря

Решение об отмене новогодних мероприятий принято для избежания создания неудобств горожанам из-за требования полиции установить рамки металлоискателей на площади Ленина. Администрация планировала организовать различные мероприятия, однако они требовали установки рамок, что могло создать необходимость в проверках и охране в новогоднюю ночь.

Это решение приходит на фоне аналогичных отмен новогодних салютов в 20 субъектах РФ в связи с проведением специальной военной операции.

Вице-мэр Терешкова отметила, что данное решение уже было принято до этого тренда, связанного с отменой новогодних мероприятий в других регионах.

Напомним, что ранее сами новосибирцы вышли на новогодний флешмоб с песнями.