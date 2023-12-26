В Хабаровском крае 11 туркомпаниям возместят затраты на развитие бизнеса

ХАБАРОВСК, 26 декабря. /ТАСС/. Субсидию из бюджета Хабаровского края на возмещение затрат на развитие бизнеса получат 11 туристических компаний. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"В этом году на конкурс поступило 23 заявки из 9 городов и районов края. По итогам рассмотрения конкурсной документации отбор прошли 11 участников. Между ними, в зависимости от заявки и понесенных финансовых затрат, будут распределены средства субсидии", - сообщила министр туризма региона Екатерина Пунтус.

По поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в 2023 году размер поддержки увеличили с 6 до 20 млн рублей, это почти в 3,5 раза выше, чем годом ранее, и в десятки раз больше, чем выделялось до 2021 года. "Бизнес чувствует поддержку со стороны федерального центра, а также губернатора и правительства края, и все больше вкладывается в ремонт и реконструкцию номерного фонда, обустройство территории, покупку туристического оборудования и снаряжения", - сказала Пунтус.

Министр также отметила, что постоянно расширяется и география конкурса. В этот раз в отборе приняли участие предприниматели, туристические объекты которых размещаются в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также в Вяземском, Солнечном, Хабаровском, Бикинском, Нанайском, имени Полины Осипенко и имени Лазо районах.