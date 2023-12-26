Правительство РФ постановило регионам пересмотреть тарифы на электроэнергию

Кабмин России разработал меру, в соответствии с которой регионы с 2024 года переведут население на новые тарифы на электроэнергию, они будут расти вместе с увеличением потребления со стороны граждан. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на официальном портале нормативных актов.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ФАС, нововведение затронет все субъекты России, поскольку каждый регион в 2024 году выходит за пределы установленного потолка субсидий. Соответственно новая мера увяжет тарифы с уровнем потребления электроэнергии что позволит «снизить перекрестное субсидирование».

В настоящее время в России часть нагрузки тарифов на электроэнергию для населения перекладывается в тариф для промышленности, что таким образом формирует субсидирование население бизнесом. В стране установлен предельный уровень подобного субсидирования, в 2023 году этот потолок может быть превышен. Новая мера означает, что регионы также смогут субсидировать тарифы для населения из региональных бюджетов, это станет альтернативой для местных властей.