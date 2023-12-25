Завод Hyundai в Санкт-Петербурге выйдет из простоя в январе 2024 года

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге выйдет из режима простоя после новогодних праздников. Об этом со ссылкой на пресс-службу завода сообщает ТАСС. "На январь простой на заводе не продлен", – заявили в пресс-службе. Корейский производитель Hyundai продлевал режим простоя до конца 2023 года. Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что правкомиссия одобрила сделку по продаже завода Hyundai. Уточняется, что сейчас Hyundai и компания "Арт-Финанс", которая выступает покупателем завода, уточняют параметры сделки. Предприятие начало работать еще в 2010 году и производило модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Свою деятельность завод приостановил в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих.