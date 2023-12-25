"Яндекс Карты" связали пропажу названия Эгейского моря с технической ошибкой

Название Эгейского моря пропало с "Яндекс Карты" из-за технической ошибки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса. В заявлении подчеркивается, что подобные сбои в работе ресурса возникают достаточно часто. Однако специалисты быстро обнаруживают неполадки и устраняют их, указал источник агентства. "Пропало только название на карте, но скоро вернется. При этом найти Эгейское море все также можно через гео-поиск на картах. Это была техническая ошибка, которую уже исправили", — пояснили в пресс-службе "Яндекс Карты". Также источник агентства уточнил, что технически карта мира разделена на несколько частей. Это сделано, чтобы облегчить процесс отрисовки регионов с помощью специальных компьютерных программ. При этом Эгейское море расположено на стыке нескольких таких частей. Согласно заявлению представителей сервиса, технический сбой произошел при обновлении схемы — название объекта попало не в ту часть и перекрыло близлежащие острова. В начале декабря клиенты "Альфа-банка" пожаловались на сбои в работе соответствующего приложения. О технических неполадках заявили пользователи из более чем 10 российских регионов. Позже финансовая организация сообщила об исправлении ошибок. В пресс-службе "Альфа-банка" подчеркнули, что все сервисы работают в обычном режиме.