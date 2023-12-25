Названы самые дорогие для компаний руководители

В 2023 году самыми затратными для российских компаний руководителями стали менеджеры в сфере управления производством, логистики и закупок, а также бухгалтерии и финансов. На оплату труда этих специалистов работодатель направляет в среднем 0,6 процента выручки компании, что в два раза выше среднего показателя по стране. Такие подсчеты представила консалтинговая фирма RosExpert, «Коммерсантъ».

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Наиболее дорого для компаний обходятся функции производственного сектора — «управление производством и производственные службы» и «производство и сборка». Доли расходов на них в выручке компаний превысили средний показатель почти в пять раз — 1,3 процента против 0,3 процента. Среди лидеров по затратам — IТ-функции (1 процент, втрое выше среднего).

Среди самых высокооплачиваемых должностей Odgers Berndtson Russia видит роль финансового директора и директора по рискам и регулированию в рамках банковского сектора. По данным компании, медиана совокупного дохода для роли финдиректора в 1,3 раза больше, чем медиана для IТ-директора, а медиана совокупного дохода для роли директора по рискам в 1,44 раза больше.