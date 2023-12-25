Криптокомпании США нарастили финансирование политиков

Британское издание Financial Times сообщило о резком увеличении криптокомпаниями финансирования американских политиков. По его данным, это связано с усилением негативных настроений в США в отношении рынка цифровых активов.

В числе таких компаний — Coinbase, Circle и a16z, говорится в публикации. В ней также подчеркивается, что фирмы выделяют более крупные суммы на избрание законодателей, выступающих за криптовалюту, чем раньше. Они сфокусировались на законопроектах, которые затормозились в конгрессе перед президентскими выборами в 2024 году.

В частности, как сообщается, в проект Fairshake три указанные фирмы вложили $78млн. Деньги направят «сторонникам криптолидерства». В статье говорится, что к ним решили присоединиться инвесторы в венчурный капитал и цифровые активы, которые известны в этой отрасли.