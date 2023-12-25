Решетников заявил о сокращении числа проверок бизнеса в России
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил в интервью RT, что число проверок бизнеса в стране значительно сократилось, однако контроль нужно сохранять.
«Мы эту пружину отжали максимально, да, и сейчас надо очень внимательно посмотреть, чтобы у нас действительно контроль там, где он необходим, был в должном объёме», — сказал он
По его словам, если вообще не следить за бизнесом, то предприниматели, соблюдающие все требования, «будут в дураках по отношению к тем», кто игнорирует правила.