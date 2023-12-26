Wildberries и «Яндекс» тестируют оплату взглядом

Маркетплейс Wildberries и сервисы «Яндекса» тестируют функцию оплаты взглядом. Об этом в интервью «Известиям» сообщил генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. По его словам, в 2024 году организация планирует запустить пилотный проект оплаты по биометрии (биоэквайринг) в магазинах. Сейчас ЦБТ совместно с Национальной системой платёжных карт (НСПК) и Банком России ведут закрытое тестирование функции.
Поволоцкий отметил, что важным направлением развития сервиса станет торговля на маркетплейсах.
«С Ozon также активно общаемся — рассчитываю, что вскоре выработаем совместное решение», — добавил он.
Как отметил глава ЦБТ, инструмент не требует привязки карты на онлайн-площадке, что исключает проблему случайных покупок. Например, дети из аккаунта своих родителей не смогут совершать покупки, указал Поволоцкий.
Кроме того, он сказал, что обсуждается возможность получения заказов по биометрии.
ЦБТ — оператор Единой биометрической системы (ЕБС). Организация создана по указу президента России 30 сентября 2022 года. Её учредители — «Ростелеком», Минцифры и Центробанк. Центр обеспечивает сбор, хранение, обработку и проверку биометрических данных, а также занимается разработкой и развитием связанных с этим технологий. Закон, регулирующий предоставление услуг по биометрии, принят в декабре 2022 года.