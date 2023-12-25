ФАС согласовала цену на отечественное гемостатическое средство «Терлипрессин»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на отечественное гемостатическое средство «Терлипрессин» на 19% дешевле стоимости референтного препарата иностранного производства, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«ФАС согласовала цены на гемостатическое средство «Терлипрессин». Это первый отечественный дженерик в рамках одноименного международного непатентованного наименования. Согласованные ведомством предельные отпускные цены на него снижены в среднем на 19%. Так, цена за упаковку из пяти ампул в дозировке 1 мг составила 7 тыс. 391 руб.», – говорится в сообщении.
Уточняется, что сравнение проводилось относительно референтного лекарственного препарата иностранного производства «Реместип». Так, его цена за аналогичную упаковку зарегистрирована на уровне 9 тыс. 165 руб.
В ведомстве добавили, что согласование цен на первый отечественный дженерик, относящийся к группе гормональных средств, повысит его доступность для граждан. При этом в медицинских организациях он должен предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.