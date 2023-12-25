"Ъ": бюджет ФНБ на выкуп иностранных самолетов закончился

В бюджете Фонда национального благосостояния (ФНБ) осталось 3,5 млрд из 300 млрд рублей, выделенных ранее на покупку самолетов иностранных собственников. Об этом сообщает "Коммерсантъ". К настоящему моменту приобретено около 150 воздушных судов, из которых 86 принадлежат группе "Аэрофлот", остальные "Уральским авиалиниям", авиакомпании S7 и чартерной компании iFly. Газета уточняет, что средства были необходимы для страхового урегулирования отношений с иностранными лизингодателями, чьи самолеты остались на территории России с февраля прошлого года ввиду введенных в отношении страны санкций. Деньги из ФНБ выделялись в качестве льготного займа по ставке 1,5% на 15 лет. Новым собственником самолетов стала подконтрольная Росавиации лизинговая компания "НЛК-Финанс", средства переводила ее материнская НСК, указано в статье. Собеседники "Коммерсанта" предположили, что все оставшиеся средства ФНБ будут использованы для урегулирования по самолетам "Аэрофлота" даже в том случае, если затем лимит в 300 млрд рублей будет повышен. Однако в настоящий момент вопрос о дополнительном выделении средств ФНБ не обсуждается.