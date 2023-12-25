Kanzler выйдет в сегмент женской одежды

Kanzler добавил в ассортимент женскую коллекцию. Ритейлер тестирует новое направление в пяти магазинах в Москве и ещё в семи региональных торговых точках. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заместителя гендиректора Kanzler Елену Никитину.

Kanzler выйдет в сегмент женской одежды
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Компания ищет персонал для нового направления женской одежды, включая дизайнеров, при этом пока воздерживается от создания отдельной сети в сегменте женской одежды, сосредоточившись на тестировании нового для себя направления, поясняет топ-менеджер. По его результатам будут определены дальнейшие шаги.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов замечает, что на долю женщин приходится около 75% покупателей в торговых центрах. Поэтому, по его словам, у магазинов с женской одеждой и обувью больше шансов для развития, чем у мужских. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров также добавляет, что в сегменте мужской одежды в нижнем и среднем ценовых сегментах будет наблюдаться стагнация.

При этом эксперты полагают, что ритейлеру для начала надо протестировать продажи новой продукции в онлайне. В противном случае компания рискует снизить эффективность использования площадей своих офлайн-магазинов.

Ранее сообщалось, что по итогам первой половины 2023 года рынок фэшн-ритейла вырос на 9%, а продажи российских производителей одежды выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Алексей Ванчугов
Елена Никитина
Михаил Бурмистров
Коммерсант