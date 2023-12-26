Рынку потребуется не менее пяти лет, чтобы  осуществить полноценный переход на отечественные решения

Как компаниям проходить непростой процесс импортозамещения, какие основные вызовы сегодня стоят перед участниками рынка и какие акценты на цифровом рынке являются определяющими? Об этом "РГ" рассказал вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин.

Олег, какой сегодня основной запрос у ваших клиентов? Есть ли разница между потребностями малого и крупного бизнеса?

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Олег Алдошин: Самый актуальный вопрос в цифровизации бизнеса - импортозамещение. Фото: Пресс-служба МТС

Олег Алдошин: В разных компаниях запросы разные. Малый бизнес в основном ищет недорогие эффективные решения, которые не требуют сложных настроек и интеграций. Крупный бизнес - это практически всегда решение комплексных задач под клиента. Даже, казалось бы, уже давно базовая услуга ШПД для крупного клиента может обрасти дополнительными сервисами и продуктами - VPN, Wi-Fi, SD-WAN. А ведь все это нужно установить, настроить и выдерживать высокое качество обслуживания и поддержки.

Количество продуктов и решений для корпоративных клиентов у МТС выросло в несколько раз за последние несколько лет: в контуре нашей b2b-экосистемы представлен широкий спектр продуктов - от облачных услуг и сервисов UCaaS (Unified Communications) до решений в области кибербезопасности. В этом смысле клиенту выгодно выбрать одного партнера, который сможет обеспечить комплексный подход. При этом клиентам важна надежность поставщика. МТС обладает очень сильной инженерной и ИТ экспертизой, которая способна выполнить практически любой запрос наших клиентов.

Какие проблемы приходится решать в b2b-сегменте?

Олег Алдошин: Сегодня наиболее актуальный вопрос - это импортозамещение всего, что связано с цифровизацией и автоматизацией бизнес-процессов в компаниях. Во многих случаях компании закупали у ушедших партнеров часть решений с кастомизацией, и в настоящий момент их действительно сложно импортозаместить, что называется, с ходу. Кроме того, у компаний с подобными решениями нет централизованной поддержки и развития функционала, они не могут самостоятельно внедрять доработки в оставшиеся неподдерживаемыми системы ушедших иностранных вендоров. Сейчас самое сложное в таких проектах - это понять, как стыковать решения от разных производителей. Это всегда задача под конкретного клиента.

Как быстро, по вашему мнению, компании сумеют преодолеть этот этап?

Олег Алдошин: По средним оценкам, рынку потребуется до пяти лет, чтобы осуществить полноценный переход и миграцию данных. Кто-то из текущих пользователей иностранного софта работает на локальных развернутых копиях, есть игроки, которые в обход санкций закупают дополнительные лицензии. Безусловно, это не полноценные решения, скорее, временные. Тем не менее они работают. Однако рано или поздно при условии отсутствия изменений в части доступности иностранных продуктов в России всем компаниям придется переходить на российское ПО.

Но хочется отметить, драйвером перехода будет не только поиск и замена решений уходящих игроков, но и возрастающая в текущих экономических условиях потребность бизнеса в цифровой трансформации и оптимизации.

Какую помощь в этом может оказать МТС?

Олег Алдошин: Мы готовы предложить комплексный подход к решению задач клиента. У нас большой портфель собственных продуктов, выстроенное взаимодействие с партнерами и, как уже упоминал ранее, сильная инженерная и ИТ экспертиза.

Сегодня наиболее актуальный вопрос - это импортозамещение всего, что связано с цифровизацией и автоматизацией бизнес-процессов в компаниях

На какие направления b2b сегодня делаете ставку?

Олег Алдошин: Прежде всего мы сфокусировались на развитии цифровых решений для бизнеса. Это частные сети (pLTE), геосервисы, видеонаблюдение и видеоаналитика, продукты UCaaS (unifed communications). Также здесь важно отметить M2M (Machine to machine или межмашинное взаимодействие) и платформу IoT, по этим сервисам в 2022 году МТС стала первой на рынке. Причем растет не только connectivity составляющая, но и выручка от комплексных отраслевых решений на основе Интернета вещей. И в 2023 году мы продолжаем развивать платформу, добавлять функционал, работать с аналитическими системами. Cloud, облачные решения, обеспечивают большой объем выручки. Как я уже говорил ранее, хорошие результаты показывает и направление импортозамещения ПО и оборудования. Сейчас мы находимся в процессе подписания соглашений с несколькими новыми вендорами, которые смогут пополнить нашу линейку партнерского ПО, сможем рассказать о них чуть позже.

Одно из быстро растущих направлений - безопасность. У нас появился собственный центр безопасности и видеонаблюдения, объединяющий в себе разнообразные решения в области обеспечения безопасности, совмещенные со сложными системами видеоконтроля. В этом направлении мы активно сотрудничаем с приобретенной в 2022 году VisionLabs, у компании широкая экспертиза в области искусственного интеллекта и видеоаналитики, которую мы используем в интересах наших корпоративных клиентов. К примеру, не так давно компания реализовала шесть новых детекторов видеоаналитики для ритейла. С их помощью предлагается вести подсчет очередей, создавать тепловые карты, а также отслеживать присутствие и отсутствие персонала и маршруты клиентов.

Видеоаналитика позволяет контролировать поведение водителей за рулем - засыпание, отвлечение внимания на телефон, курение или прием пищи, а также пристегнут ли ремень безопасности

Здесь же можно упомянуть и "Гольфстрим". Если в прошлом году мы только заходили на этот рынок, то сейчас у нас уже есть комплексные решения, способные закрыть потребности самого разного бизнеса.

Кроме того, мы делаем проекты по пожарной безопасности. В 2023 году мы внедрили умное видеонаблюдение для предотвращения лесных пожаров в нескольких регионах страны, например во Владимирской области, а также в национальном парке "Башкирия". Одна из главных задач здесь состоит в том, чтобы обнаружить возгорание на ранней стадии. Так, наша система мониторинга позволяет замечать дым в автоматическом режиме, а затем определить по камерам местоположение очага пожара.

Как обстоят дела в сегменте частных сетей?

Олег Алдошин: Как я уже сказал, Private LTE является одним из драйверов развития b2b МТС. В 2022 году можно было наблюдать за трансформацией рынка pLTE, однако, несмотря на это, мы стали лидерами по количеству выделенных коммерческих сетей cреди публично объявленных проектов по данным ONSIDE. В этом году по данным Comnews нам удалось сохранить лидерство в сегменте. Всего с 2020 года компания развернула 12 частных выделенных сетей и запустила 22 пилотных проекта. В 2024 году мы продолжим работать над развитием направления и планируем наращивать обороты. pLTE - это отличный пример комплексного проекта по цифровизации. Все наши клиенты, которые приходят с запросом по частным сетям заинтересованы в модернизации не только связи, но и производства. Для нас это отличная возможность предложить набор услуг на базе наших решений pLTE\IoT\Cloud.

Вы сказали, что также вкладываете много усилий в развитие геосервисов. О каких проектах идет речь?

Олег Алдошин: В этом году мы создали внутри b2b МТС центр транспорта и навигации, который как раз занимается продуктами с приставкой гео-. Это и геоаналитика, и мониторинг транспорта и сотрудников, решения для промышленной безопасности и многое другое.

Расскажу чуть подробнее о некоторых из перечисленных решений. Прежде всего это LocationPro, который дает возможность осуществлять высокоточное геопозиционирование, то есть определять местоположения объектов с точностью от 2 до 5 сантиметров с использованием спутниковых технологий по всей России. Здесь ключевыми отраслями для реализации продукта становятся геодезия и точное земледелие, а также транспортная сфера, т.к. продукт помогает максимально точно определять маршрут движения транспортного средства.

Геолокация позволяет максимально точно определить маршрут движения любого транспорта. Фото: Марина Лысцева / ТАСС

SafeZone - платформа для повышения безопасности и эффективности труда для производственных предприятий. SafeZone позволяет использовать в качестве трекера смартфон или носимые устройства и работает с технологиями BLE 4.x, BLE 5.x, UWB, LTE/pLTE и другими. Платформа обеспечивает контроль одиночных сотрудников на предприятии, фиксирует посещение опасных зон и ведет учет времени пребывания в них, а также оповещает диспетчерскую в случае, если сотрудник обездвижен или упал в опасной части объекта. Этот продукт широко востребован в добывающей и обрабатывающей промышленности, а также в сегменте HoReCa.

К геосервисам мы относим и решения компании SKAI, которую приобрели в начале года. SKAI предлагает широкий набор решений для контроля грузоперевозок, мы оцениваем емкость рынка подобных решений на 2024 год в 15 миллиардов рублей. У компании есть несколько фокусных направлений, прежде всего это видеоаналитика, которая позволяет контролировать поведение водителей за рулем и может отслеживать такие параметры, как засыпание, отвлечение внимания на телефон, курение или прием пищи, а также пристегнут ли ремень безопасности у водителя. Камеры устанавливаются в кабине грузовика и проводят анализ входящего видеопотока в реальном времени, а при обнаружении опасного действия подают сигнал водителю. Такое решение помогает снизить риск гибели и вреда здоровью сотрудников в результате инцидентов, а также сократить риски материального ущерба.

Также одно из флагманских решений компании - SKAI.Безопасное вождение. Это специальный мобильный терминал, который включает в себя восемь датчиков, среди которых в том числе GPS/ГЛОНАСС приемник, GSM модем, система идентификации. Он устанавливается в автомобили и помогает отслеживать опасные действия и маневры водителя, например, превышение скорости, резкое торможение или ускорение, длительное движение без отдыха и многое другое.

В кейсе с крупным международным производителем продуктов питания и напитков решение показало себя наилучшим образом - по итогам работы удалось добиться сокращения любых ДТП на 1 миллион километров в четыре раза, количество ДТП с пострадавшими уменьшилось в 11 раз. Дополнительным плюсом стало снижение на 10 процентов среднего расхода топлива. А количество летальных ДТП сократилось и вовсе до нуля. Проще говоря, решения SKAI помогают спасать жизни водителей грузовиков.

Расскажите, пожалуйста, о платформе Exolve. Как вы взаимодействуете с МТТ, которая ее продвигает?

Олег Алдошин: МТС Exolve мы запустили в начале года, это CPaaS-решение (Communication Platform as a Service), облачная платформа для быстрого и гибкого создания телекоммуникационных сервисов. Платформа дает возможность бизнесу разрабатывать собственные приложения для общения с клиентами, обеспечивает "бесшовную" интеграцию в существующие ИТ-системы и эффективное управление омниканальными коммуникациями. Помимо бизнес-заказчиков, здесь наши клиенты - еще и разработчики коммуникационных сервисов, на платформе они могут реализовать в формате конструктора такие решения, как обратный звонок, авторизация по номеру, интеллектуальный выбор исходящего номера, защита номера, calltracking, управление голосовыми и текстовыми сообщениями, что позволит компаниям сократить затраты, повысить гибкость и эффективность взаимодействия с клиентами. С МТТ мы работаем в тесной связке - не важно, касается это продаж или развития продукта. Помимо Exolve мы делаем большую ставку на развитие голосовых и текстовых роботов - эти продукты мы тоже активно развиваем на базе МТТ.

Облачная платформа дает возможность бизнесу разрабатывать собственные приложения для общения с клиентами, обеспечивает "бесшовную" интеграцию в существующие ИТ-системы

Чем была обусловлена покупка МТС Линк?

Олег Алдошин: Для нас область Unified communications - одна из ключевых ставок. И если тема, связанная с платформой и коммуникационными сервисами была закрыта покупкой МТТ, то большой перспективный "кусок" рынка инструментов корпоративных коммуникаций был не закрыт. С покупкой МТС Линк мы можем закрыть все потенциальные запросы клиентов на этом рынке.

Мы довольны тем, как развивается МТС Линк. За год работы в составе группы МТС Линк увеличила число клиентов на 61 процент, а количество мероприятий на платформе выросло в 2,3 раза. По данным Big Data МТС за первое полугодие 2023 года, Линк лидирует по объему мобильного трафика среди российских сервисов для видео-конференц-связи, а среди всех решений ВКС занимает третье место после Skype и Zoom.

Вы упомянули CloudMTS - что сейчас делает компания в "облаках"?

Олег Алдошин: У нас есть собственные облачные решения для создания и развития цифровых продуктов, они объединены под брендом CloudMTS. Компания предоставляет услуги дата-центров, реализует частные, публичные и гибридные облака, а также обеспечивает клиентов решениями в области управления бизнес-процессами.

Не так давно компания получила заключение о соответствии требованиям ГОСТа Р 57580.1-2017, это означает что облачная инфраструктура CloudMTS признана безопасной для размещения банковских информационных систем, и это большая победа для нас. В сентябре мы ввели в эксплуатацию третий модуль вместимостью 125 серверных стоек в центре обработки данных компании в Ленинградской области, увеличив общую мощность дата-центра на 50 процентов. В новом модуле будут развернуты наши корпоративные системы, в том числе облако CloudMTS.

Кроме того, в облачном портфеле МТС есть широкий ряд успешных проектов. Так, в 2020 году компания в частном облаке на базе дата-центра МТС запустила облачную цифровую платформу управления для Segezha Group - одного из крупнейших российских лесопромышленных холдингов. А в начале 2023 года крупная сеть магазинов одежды MODIS перенесла свою систему управления базами данных на виртуальную инфраструктуру провайдера CloudMTS в Санкт-Петербурге.

Кажется, что уже сегодня b2b-экосистема не испытывает недостатка в продуктах. Каковы ваши дальнейшие планы по развитию этого сегмента бизнеса?

Олег Алдошин: Самое главное - не останавливаться на достигнутом. У нас большие амбиции в сегменте b2b, поэтому мынаходимся в перманентном поиске новых проектов и идей для развития b2b-бизнеса. Некоторое время назад дочерняя компания МТС Линк приобрела доску для совместной удаленной работы Jespo вместе с командой, чтобы вывести на рынок продукт, способный заменить собой ушедшую Miro. Как я уже говорил выше, в 2023 году мы приобрели компанию-разработчика ИТ-решений для крупных автопарков SKAI. Также мы завершили консолидацию 100 процентов ГК "Зеленая точка", объединяющую операторов фиксированной связи в 12 регионах России.