«Ъ»: в ФНБ закончились деньги на выкуп самолётов у иностранных компаний
В Фонде национального благосостояния (ФНБ) почти закончились средства для выкупа самолётов у иностранных компаний.
Об этом пишет «Коммерсантъ».
Как сказано в материале, в данный момент в ФНБ осталось 3,5 из 300 млрд руб., которые были выделены на страховое урегулирование отношений с иностранными лизингодателями, чьи самолёты остались в России после февраля прошлого года.
При этом отмечается, что деньги выделялись как льготный займ под 1,5 % на 15 лет.
Новым собственником судов стала подконтрольная Росавиации лизинговая компания «НЛК-Финанс», уточняется в материале.