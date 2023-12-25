СПБ Биржу могут подключить к трансграничным расчетам с криптовалютой

Подключение СПБ Биржи к трансграничным расчетам с криптовалютой в настоящее время обсуждается, интерес к этому проявляет как сама биржа, так как и участники финансового рынка. Об этом в интервью «Известиям» рассказал председатель комитета по финансовому рынку Госдумы и председатель совета Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Аксаков.

«Насколько я знаю, такой интерес у биржи и участников рынка есть. Российским компаниям нужно расплачиваться за импорт, международные финансовые потоки всё равно идут, и почему бы не использовать для этого общую площадку», — сказал Аксаков.

По его словам, подключение биржи к трансграничным расчетам с криптой «обсуждается в кулуарах, и интерес к этому есть».

Аксаков также сообщил, что в январе 2024 года правительство, Минфин, Минэк, ЦБ и силовые структуры снова намерены вернуться к обсуждению пакета законопроектов о регулировании криптовалют. Принять эти законы, по его словам, планируется в течение первого полугодия следующего года. Под регулирование попадут майнинг, обращение криптовалют, трансграничные платежи с ними и налогообложение. Также будет введена ответственность за незаконное использование криптовалют.