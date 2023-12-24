Шторм Pia выбросил на пляжи Дании тысячи ботинок

Судно датской судоходной компании A.P. Moller-Maersk (Maersk) во время шторма "уронило" в море 46 контейнеров с разными товарами. Судя по всему, в контейнерах везли обувь, потому что вскоре тысячи ботинок усеяли пляжи северного побережья Дании, сообщает местный телеканал DR.

Контейнеровоз Mayview, следовавший из немецкого города Бремерхафен в польский Гданьск, попал едва ли не в самый эпицентр шторма под названием Pia, и 46 контейнеров буквально соскользнули с палубы в волны Северного моря.

На видеокадрах DR береговой инспектор Тосмаса Дуурлоо восклицает в сердцах: "Это сумасшествие. Повсюду валяются тысячи ботинок!".

Но не только обувь усеяла пляжи Дании, в нескольких контейнерах везли медицинское оборудование, а в других колеса для тачек.

Шторм Pia накрыл часть Европы в минувший четверг и натворил немало дел. Так, Нидерланды были вынуждены закрыть все штормовые барьеры - второй раз за всю историю их существования. А норвежский круизный лайнер Maud потерял управление в Северном море.

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