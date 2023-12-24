"Газпром" установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

"Газпром" в субботу установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Об этом сообщила пресс-служба компании. В "Газпроме" отметили, что российская компания полностью выполнила запрос китайской стороны на поставку газа, который превысил суточные контрактные обязательства по объемам. Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. Предыдущий рекорд суточных поставок был зафиксирован 16 декабря на фоне растущего спроса со стороны Китая. В 2023 году Россия экспортировала в Китай 15,5 млрд кубометров газа по "Силе Сибири". В текущем году ожидается превышение планового уровня поставок в 22 млрд кубометров. Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявлял, что в ближайшие годы экспорт российского газа в Китай может вырасти до 48 млрд кубометров в год. Также рассматривается возможность увеличения поставок по "Силе Сибири" сверх проектной мощности в 38 млрд кубометров.