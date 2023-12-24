В Nordwind отметили рост загрузки рейсов в 2023 году до 89%

"Средняя загруженность рейсов в этом году у нас прогнозируется на уровне 89%. В 2022 году - 85,2%. В следующем году хотели бы улучшить этот результат", - сказал Маттис.

На примере новых рейсов из Новокузнецка, где расположен базовый аэропорт авиакомпании, высокая загруженность отмечается на рейсе в Казань, который запустили в ноябре 2022 года. "Мы достаточно амбициозно зашли на эту линию двумя рейсами в неделю на больших самолетах - "Боингах". Сейчас средняя загрузка по маршруту - 80-82% по году. Как для нового маршрута - это очень неплохо. При этом 30% пассажиров - транзитные, то есть мы для многих регионов "проложили тропинку", в том числе на курорт "Шерегеш".