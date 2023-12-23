Выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросла в 2,4 раза в январе–сентябре
Выручка резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» за девять месяцев 2023 года выросла в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 77 млрд руб. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«С начала 2023 года объем реализованной продукции резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва» увеличился в 2,4 раза и превысил 77 млрд руб. За аналогичный период 2022 года этот показатель составил свыше 31 млрд руб. Среди лидеров – отрасль микроэлектроники, предприятия которой за девять месяцев этого года выручили 27,4 млрд руб., что в 2,2 раза больше, чем за тот же период 2022 года. Электронная промышленность столицы наращивает обороты по замещению зарубежной продукции и выпуску собственных разработок. Только за первое полугодие 2023 года производство электронных и оптических изделий в Москве выросло на 25%», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Отмечается, что отрасль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) столичной ОЭЗ также входит в число лидеров по объему выручки.
«Сектор информационных технологий ОЭЗ «Технополис «Москва» представляют 13 компаний. Так, в апреле 2023 года резидент, специализирующийся на разработке и выпуске коммутаторов для центров обработки данных, маршрутизаторов и автоматизированных рабочих мест, открыл на площадке «Печатники» новое производство телекоммуникационного оборудования, направленное на замещение зарубежных устройств. По итогам девяти месяцев выручка компаний составила 14,3 млрд руб., что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», – подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Как указывается в материале, традиционно высокие показатели у отрасли медицинских и биофармацевтических технологий, которую в настоящее время представляет свыше 20 компаний. По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дегтева, за девять месяцев 2023 года резиденты столичной особой экономической зоны реализовали продукции на 27,6 млрд руб., что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.