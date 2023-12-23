Китайское государственное рейтинговое агентство впервые присвоило рейтинг российскому страховщику
Государственное агентство КНР Dagong Global Credit Rating присвоило «Ингосстраху» рейтинг BBB+ со стабильным прогнозом. Он отражает средний уровень надежности. Об этом сообщают «Ведомости». Отмечается также, что этот рейтинг соответствует рейтингу ВВВ+ у S&P и Ваа1 от Moody’s. Для чего российской компании нужна оценка китайского агентства? Говорит директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович:
Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ «Среди массы рейтинговых агентств есть три, считающиеся отвечающими мировым стандартам. Это S&P, Moody’s и Fitch. Они имеют чуть ли не столетнюю практику определения рейтинга по различным экономическим и математическим моделям. В основном крупный и страновой бизнес строят именно на рейтингах этих фирм. Но последнее время они в силу обстоятельств 2022 года практически ушли с нашего рынка и не оценивают наши предприятия и экономику. Поэтому, прежде чем зайти на российский рынок, иностранные фирмы не имеют возможности определиться с рейтингом страны и предприятия. То, что китайский Dagong дал оценку «Ингосстраху», это он не экономике России дал оценку, а именно «Ингосстраху». В принципе, это позитивный сигнал даже не из-за того, что он дал инвестиционную позитивную оценку, а из-за того, что начали китайцы, а это серьезная компания, оценивать нашу экономику. Теперь это, видимо, будет распространяться не только на «Ингосстрах», при всем уважении, это незначительный фрагмент в российской экономике, то есть мы выходим на рынок оценок, а без этого цивилизованные страны жить не могут. Можно рассматривать это как позитивный момент, с чего-то надо начинать».
Все больше российских организаций могут получать рейтинги от китайских агентств, если страны будут настроены на сотрудничество, считает советник по макроэкономике генрального директора компании «Открытие инвестиции» Сергей Хестанов:
Сергей Хестанов советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие инвестиции» «Национальные рейтинговые агентства могут быть полезны почти исключительно в торговле между конкретными странами. Для российской компании получение китайского рейтинга, скорее всего, полезно тем, что она получит возможность страховать экспортно-импортные операции, прежде всего между Россией и Китаем. В мире же это решение пока большого значения не имеет в силу того, что там продолжает доминировать большая тройка рейтинговых агентств. Скорее всего, дальнейшее движение российских компаний в сторону получения китайских рейтингов будет зависеть от того, насколько это решение повлияет на их обслуживание российско-китайской торговли. В значительной степени это будет определяться бизнес-практикой. Если вслед за получением китайского рейтинга компании смогут извлечь выгоду из страхования экспортно-импортных операций, мы довольно скоро увидим массовое получение китайского рейтинга. Но зависеть это будет прежде всего от китайских партнеров».
Тем временем стало известно, что Россия больше не будет учитывать рейтинг международных агентств при кредитовании других государств. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Российские кредиты смогут получать государства с долгосрочным рейтингом ниже уровня В- по классификации Fitch и S&P и ниже уровня В3 по классификации Moody's. Также в дальнейшем Москва не будет учитывать рекомендации международных финансовых институтов.