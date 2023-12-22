"Аэрофлот" завершил страховое урегулирование еще по 28 воздушным судам

Группа "Аэрофлот" завершила процесс страхового урегулирования еще по 28 самолетам с несколькими группами лизингодателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

© Москва 24/Антон Великжанин

Лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с "Аэрофлотом", "Победой" и "Россией".

Право собственности на воздушные суда перешло в ООО "Страховая компания "НСК", которая выплатила суммы урегулирования.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" вывел из иностранных реестров 45% своих импортных самолетов. Тогда в компании заявляли о выведении 120 самолетов иностранного производства из инореестров.