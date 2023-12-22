"Аэрофлот" запустил тестирование новой услуги по перевозке животных

Авиакомпания "Аэрофлот" начала проводить тестирование новой услуги перевозки животных в контейнере на соседнем кресле в самолете. Об этом сообщается на сайте перевозчика. "На первоначальном этапе услуга будет доступна на собственных рейсах авиаперевозчика до 20 марта 2024 года, после чего авиакомпания примет решение о продлении услуги на постоянной основе", – отмечается в сообщении. Так, пассажир может взять с собой на борт один контейнер с питомцем в любом классе обслуживания. Цена за дополнительное место будет составлять стоимость по тарифу для взрослого пассажира. Контейнер можно размещать только на креслах у иллюминатора. Во время полета животное должно находиться в переноске. Общий вес контейнера вместе с животным не должен превышать 15 килограммов. Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" собирается доработать систему покупки билетов, чтобы родители могли сами определять, с кем будет лететь в самолете младенец, которому по возрасту еще не нужен отдельный билет с местом. Об этом сказано в письме Генпрокуратуры РФ депутату Госдумы Татьяне Буцкой, которая попросила провести проверку после ситуации с семьей комика Ильи Соболева. До этого Соболев обвинил авиакомпанию в ненадлежащем выполнении услуг. Согласно сообщениям в Сети, комик выступил с претензиями к авиакомпании, которая посадила грудного ребенка с ним в экономклассе, в то время как он хотел, чтобы тот находился с супругой, летевшей в бизнес-классе. Комментируя ситуацию, в авиакомпании уточнили, что при покупке билетов в экономкласс семья заказала услугу по предоставлению детской люльки. Супруга Соболева, по данным авиакомпании, оформила услугу повышения класса до "Бизнес" во время регистрации на рейс.

"Аэрофлот" запустил тестирование новой услуги по перевозке животных
© Москва24
Компании
Татьяна Буцкая
Илья Соболев
Аэрофлот
Генпрокуратура РФ
Госдума