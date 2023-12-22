Банк в Таджикистане начал выпуск карт "Мир", совмещенных с национальной системой

Банк Dushanbe city ("Душанбе сити") начал выпускать в Таджикистане карты российской платежной системы "Мир", совмещенной с национальной платежной системой республики "Корти милли", сообщает ТАСС, ссылаясь на службу поддержки клиентов банка. "Вы можете с паспортом обратиться в наши точки обслуживания или в главный офис и приобрести карту "Мир". Стоимость карты — 50 сомони (около 422 рублей. — "Газета.Ru")", — рассказали в службе поддержки. В банке добавили, что карта является именной, имеет срок действия три года и позволит владельцу совершать беспроцентные переводы на любые российские карты. При этом в Таджикистане данная карта будет работать как национальная платежная система "Корти милли". До этого стало известно, что карты национальной платежной системы "Мир" в третьем квартале 2023 года впервые заняли более половины карточного рынка России. 13 декабря российская платежная система "Мир" запустила прием своих карт в POS-терминалах Banco de Venezuela в туристических районах Венесуэлы.