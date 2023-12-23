Долг курских предприятий по зарплате снизился на 9,4 миллиона рублей

Задолженность курских предприятий по зарплате снизилась на 9,4 миллиона рублей. Об этом на заседании рабочей группы по защите трудовых прав граждан в прокуратуре Курской области рассказала заместитель председателя регионального комитета по труду и занятости населения Оксана Колькина. — В 2023 году в регионе наблюдается существенное снижение задолженности по заработной плате с 12,8 миллиона рублей до 3,4 миллиона рублей, и работа в данном направлении будет продолжена, — отметила Колькина. Для своевременного урегулирования сферы оплаты труда сотрудники ведомства регулярно отслеживают информационные ресурсы, в том числе соцсети. Организована «горячая линия» по вопросам нарушения трудового законодательства. Работодателям напоминают, что своевременная оплата труда является важной обязанностью. Невыполнение этого требования грозит уголовной ответственностью. Самые актуальные новости в нашем Telegram-канале PROKursk и соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»