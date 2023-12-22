Конкурент сверхскоростных поездов Илона Маска решил закрыться

Некогда известный стартап Hyperloop One решил закрыться. О решении конкурента сверхскоростных поездов Илона Маска сообщает Bloomberg.

Разработчик вакуумного поезда, способного разгоняться до сверхзвуковой скорости, не смог заключить контракты на строительство транспортных линий. Единственная трасса, которую соорудила компания — тестовый участок недалеко от Лас-Вегаса для разработки транспортной технологии. Теперь фирма увольняет сотрудников и пытается продать оставшиеся активы, включая испытательный трек и оборудование.

Hyperloop One была создана в 2014 году, с момента основания она привлекла более 450 миллионов долларов. В начале 2022 года в компании работали более 200 человек. Интеллектуальную собственность компании передадут конгломерату DP World из Дубая, который поддерживал стартап с 2016 года и приобрел контрольный пакет его акций.

Идею Hyperloop высказал в 2013 году основатель SpaceX Илон Маск. Hyperloop представляет собой транспортную систему со скоростным вакуумным поездом, способным разгоняться до 1200 километров в час.