В Узбекистане подана заявка на товарный знак «Слово пацана»

В Узбекистане занимающаяся производством алкоголя компания Elsun-Sharob подала заявку на регистрацию товарного знака «Слово пацана», созвучного популярному российскому сериалу. Об этом сообщает «Прайм».

По данным Минюста страны, заявка от Elsun-Sharob появилась в базе данных департамента интеллектуальной собственности 21 декабря.

Компания хочет зарегистрировать товарный знак «Slovo patsana. Слово пацана».

На сайте Elsun-Sharob отмечается, что это ликеро-водочный завод, на котором трудится более 140 человек и производится более 45 наименований алкогольной продукции – водки, сладкие и горькие настойки, десертные напитки, бальзамы и аперитивы.

Ранее российские предприниматели на фоне популярности сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» начали подавать заявки на регистрацию одноименного товарного знака, рассчитывая выпускать под ним различные продукты.

В частности, «Ритейл медиа» из Москвы хочет выпускать под брендом «Слова пацана» шампуни и одеколон, расчески, продовольственные товары, безалкогольные и слабоалкогольные напитки. А Петр Емельянов из Хабаровска намерен выпускать настольные игры и семечки.

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