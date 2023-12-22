Ассоциация менеджеров обсудила взаимодействие брендов и медиа

В ММПЦ «Россия сегодня» состоялось заседание Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров на тему: «Объединяя усилия. Эпоха коллабораций брендов и медиа для привлечения аудиторий».

© Пресс-служба Ассоциации менеджеров

Заседание открыла директор департамента общественных связей «Норникеля», сопредседатель Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциация менеджеров Татьяна Смирнова.

Видео дня

«Коллаборации сегодня как никогда актуальны, специалистам по общественным связям приходится завоевывать внимание целевых аудиторий, использовать различные инструменты и изобретательность при позиционировании брендов, интересно «упаковывать» проекты и продукты. Медиа площадки, в свою очередь, предлагают по сути уникальные каналы доставки информации и индивидуальный контент под задачи брендов, это оправдано в условиях многомерного информационного потребления», — отметила она.

Мысль продолжил директор департамента по развитию общественных связей компании «Интеррос» Андрей Кирпичников:

«Коллаборации - это не просто, когда на бренд «вешается» логотип. Всякая коллаборация может быть успешна только в том случае, если оба бренда в данном сотрудничестве несут понятную людям ценность». В качестве примера успешной коллаборации спикер рассказал о кейсе «Интерроса» по продвижению платформы Atomyze, которая выпускает токены: «Если коротко, токен - это не криптовалюта, а оцифрованное право на некий объект. Совместно с музеем Эрмитаж мы запустили проект по оцифровке произведений из его коллекции. Этими работами стали три фрески школы Рафаэля. Любой желающий мог купить «кусочек» одной из фресок. Приобретая «фрагмент» фрески, можно было увидеть его до, во время и после реставрации, такой подход позволил проследить, как с течением времени менялась фреска».

Андрей Кирпичников также добавил, что все средства от продажи токенов идут на реставрацию произведений искусства: «Этот проект не только позволяет сделать искусство доступным, но и привлечь деньги в музеи. Нам бы хотелось масштабировать его для поддержки региональных музеев».

Кизил Гасанова, директор по коммуникациям Почта Банка, рассказала о специфике реализации co-брендинговых проектов в финансовой сфере.

«В банковской сфере перед запуском любой коллаборации всегда спрашивают, сколько потенциальных клиентов будет привлечено. Это в первую очередь маркетинговый инструмент, а не просто обмен аудиториями или инфоповод. При этом важно, чтобы в проекте сочетались не только ценности и лучшие качества участников, но и установлены конкретные KPI. Мы проводим коллаборации как для продвижения конкретного продукта, так и для привлечения внимания к событию. Например, в рамках выставки «Россия» на ВДНХ Почта Банк совместно с компаниями РЖД, Ростелеком и Почта России запускает интерактивный проект, участники которого через геймификацию могут ближе познакомиться с брендами и выиграть новогодние подарки», — сообщила она.

О том, как партнерство и единение бизнеса помогают решать сложные задачи, рассказал Вадим Ковалев, советник генерального директора УК «Уральская Сталь».

«Сейчас наш основной вызов связан с оттоком населения из территории присутствия — с 2000 года город Новотроицк Оренбургской области покинуло 36 тысяч жителей — практически треть населения города. Мы понимаем, что решить эту проблему в одиночку не под силу даже градообразующему предприятию. Уральская Сталь выступила с инициативой создания АНО "Агентство развития г. Новотроицка" — это платформа для взаимодействия всех тех, кто заинтересован в развитии города, это и крупные предприятия, малый и средний бизнес. Ведь, если в городе будут жители, то и сотрудники будут у всех компаний», — рассказал он.

Как подчеркнул спикер, «сейчас период острой конкуренции не только за людей, возрастает конкуренция между территориями за доступ к вниманию и ресурсам федеральных органов власти, к различным программам институтов развития. Чтобы участвовать в этой конкурентной борьбе, точно нужно объединяться. Партнерство - это не просто глобальный тренд, это эффективный способ решения задач бизнеса».

«Построение HR брендов или брендов территорий — один из вызовов, которые стоят перед компаниями и СМИ, потому что конкуренция огромная, есть внутренняя миграция, есть очень «тяжелый» рынок и безработица - это тоже становится проблемой», — продолжил в свою очередь Андрей Сикорский, директор по маркетингу и коммуникациям, издатель диджитал и печатных продуктов РБК.

Он рассказал о сложностях взаимодействия компаний и медиа.

«Эксклюзивная цитируемость всегда интересна медийщикам, но, тем не менее, она не приносит никакого трафика, не гарантирует попадания в поиск и в новостные агрегаторы, которые составляют значительную часть трафика у всех медиа, потому что в поиск попадает контент, отвечающий на конкретный аудиторный запрос», — сообщил он.

Об особенностях выстраивания отношений со СМИ и PR международной промышленной выставки ИННОПРОМ рассказал Антон Атрашкин, вице-президент ГК «Формика», эксперт по вопросам продвижения отечественных промышленных брендов в России и за рубежом: «Наше мероприятие проходит один раз в год, а внимание СМИ приходится завоевывать непрерывно, круглогодично. Мы начали сотрудничать с федеральными ведомствами, чтобы на нашем форуме делались важные заявления, поэтому, если министры у нас провозглашают какие-то решения, или крупная компания делает некий анонс, это становится стимулом для СМИ, чтобы освещать наше мероприятие».

Итоги встречи подвел председатель совета директоров Коммуникационного агентства «Главный Советник», сопредседатель Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров Иван Еремин: «Если несколько лет назад основные игроки коммуникационного и информационного рынка жили в условиях конкурентной борьбы, то сегодня мы находимся на новом витке эволюционного технологического развития и понимаем, что, объединив ресурсы и возможности, мы только увеличиваем шансы завоевать внимание и клиента, и аудиторию».