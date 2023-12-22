Маркетплейс Wildberries решил выдавать микрокредиты. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.

Онлайн-ретейлер Wildberries зарегистрировал дочернюю микрофинансовую организацию «ВБ финанс», которая будет оказывать услуги по кредитованию продавцов, сотрудничающих с площадкой. Помимо нее, компания намерена создать еще пять юрлиц для продвижения отдельных видов бизнеса: «ВБ фэшн», «ВБ спорт», «ВБ шарм», «ВБ тренд», «ВБ фуд».

«Мы создаем юридическую базу для развития ключевых направлений бизнеса Wildberries. Финтех будет одним из стратегических приоритетов цифровой платформы в ближайшие годы, поэтому создание "ВБ финанс" является логичным подтверждением наших планов», — пояснили представители компании.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о договоренности с «Почтой России» и проработке дорожной карты для сотрудничества в части доставки и выдачи товаров. По ее словам, стороны нашли вариант win-win для обеих сторон. Основательница Wildberries подчеркнула, что отношения с оператором доставки должны строиться на взаимовыгодных условиях, а нерыночные предложения, которые могут казаться неплохим вариантом, в итоге приведут к проблемам одной из сторон.