В Кремле объяснили передачу акций «Рольфа» в управление Росимущества

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передача акций автодилера «Рольф» в управление Росимущества связана с экономической целесообразностью.

«Это связано с экономической целесообразностью, исключительно экономической целесообразностью, с соблюдением соответствующего законодательства Российской Федерации», - отметил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также добавил, что это решение также связано «с учетом известной международно-экономической конъюнктуры, которая вокруг нас».